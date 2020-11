Genoa-Parma, sfida valida per la nona giornata della Serie A 2020-2021, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova lunedí 30 novembre con fischio d'inizio alle ore 20:45. I liguri di Rolando Maran sono al penultimo posto della classifica con cinque punti, mentre gli emiliani di Genoa-Parma occupano la quart'ultima posizione con sei punti conquistati. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Marchetti; C. Zapata, Bani, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Sturaro, Lu. Pellegrini; Pandev, Scamacca. All. Maran

Squalificati: Perin

Indisponibili: Biraschi, Cassata, Criscito, Zappacosta, Perin

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Cyprien, Kurtic; Kucka; Inglese, Gervinho. All. Liverani

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hernani, Mihaila, Giu. Pezzella, Valenti

Statistiche Opta

Il Parma ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il Genoa, segnando ben 13 gol: attualmente per i gialloblù è la striscia aperta di successi più lunga (quattro di fila anche nelle ultime contro Padova e Venezia).

Due dei tre successi del Parma in casa del Genoa in Serie A sono arrivati nelle due sfide più recenti, mentre solo uno nelle precedenti 12 (5N, 6P).

In tre delle ultime quattro stagioni (inclusa quella in corso) il Genoa ha raccolto esattamente cinque punti dopo le prime otto partite giocate in campionato: sia nel 2017/18 che nel 2019/20 ha fatto punti alla nona giornata.

Il Genoa non pareggia in partite casalinghe in Serie A da settembre 2019: sette vittorie e 13 sconfitte nel periodo per i rossoblù - la precedente striscia record di gare interne senza pareggi per i liguri era di 13 e l’ultima squadra ad arrivare a 21 è stata la Juventus nel 2017 (33 successi casalinghi di fila).

Il Parma ha mancato il gol nelle ultime due partite di campionato e non rimane senza reti per tre gare di fila nella competizione da novembre 2018.

Il Parma ha guadagnato un solo punto nelle prime quattro trasferte stagionali in Serie A: prima di Fabio Liverani, l’ultimo allenatore gialloblù a partite così male nelle sue prime quattro gare esterne era stato Domenico Di Carlo nel 2007.

Il Parma ha effettuato 63 conclusioni in questo campionato, meno di ogni altra squadra: dal 2004/05 (da quando Opta ha questo dato) i gialloblù hanno sempre effettuato almeno 9.3 tiri in media a partita, mentre quest’anno la media è di 7.9.

Goran Pandev ha segnato tre gol e fornito due assist contro il Parma in Serie A, ma nessuna di queste partecipazioni è arrivata nelle sei sfide più recenti, di cui le ultime tre sono state con la maglia del Genoa.

Tra il 2011 e il 2015 il centrocampista del Parma Juraj Kucka ha vestito la maglia del Genoa, disputando 122 partite di Serie A (con nove gol segnati): nell’era dei tre punti a vittoria gli unici centrocampisti rossoblù con più presenze sono stati Marco Rossi (167) e Giandomenico Mesto (132).

L’attaccante del Parma Andreas Cornelius ha realizzato due triplette contro il Genoa nello scorso campionato: solo Kurt Roland Hamrin v Genoa nel 1957/58 e Marco Borriello v Udinese nel 2007/08 erano riusciti a realizzare almeno tre gol in entrambe le gare stagionali contro una squadra e in generale sono solo tre i giocatori ad aver segnato tre triplette contro una singola avversaria (Vecchina, Nordahl e Hamrin).

