Probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Scamacca. All. Ballardini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Biraschi, Criscito, Pellegrini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

Squalificati: Marlon

Indisponibili: Romagna

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha vinto gli ultimi due match contro il Genoa in campionato, i neroverdi non hanno mai registrato tre successi di fila contro il Grifone in Serie A.

Il Genoa ha perso solo una delle sette sfide interne contro il Sassuolo in Serie A (4V, 2N): 0-1 nel febbraio 2017 con gol di Lorenzo Pellegrini.

Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime 11 partite al Ferraris in campionato (4V, 7N), è dal febbraio 2009 che non registra una striscia più lunga di match interni senza sconfitta in Serie A, in quel caso 12 con Gian Piero Gasperini.

Il Genoa ha segnato almeno due gol in tutti gli ultimi tre match di campionato, l’ultima volta che ha infilato una striscia più lunga in Serie A risale al febbraio 2012 (quattro gare con almeno due reti).

Il Sassuolo ha raccolto 53 punti in 34 giornate di questo campionato, con quattro gare rimanenti i neroverdi hanno già guadagnato più punti rispetto a sei delle precedenti sette stagioni complete di Serie A - solo nel 2015/16 ha fatto meglio (61 punti a fine campionato).

Il Sassuolo ha vinto quattro delle ultime cinque gare di campionato (1N), tante quante nelle precedenti 18.

Gianluca Scamacca, in prestito al Genoa dal Sassuolo, ha disputato le sue prime tre gare di Serie A con i neroverdi nel 2017/18 - il classe ’99 ha preso parte a sei gol nelle ultime sei partite di campionato (cinque reti e un assist).

Mattia Destro, autore di tre reti contro il Sassuolo in Serie A, ha segnato 11 gol in questo campionato - l’ultimo giocatore italiano a fare meglio in una singola stagione con il Genoa in Serie A è stato Leonardo Pavoletti nel 2015/16 (14 reti).

Domenico Berardi del Sassuolo è stato coinvolto in almeno un gol in tutte le ultime cinque gare di campionato (sei reti e un assist), l’attaccante classe ’94 è a una sola lunghezza dal suo record di marcature in una singola stagione di Serie A (16 nel 2013/14).

Il Genoa è l’unica squadra contro cui Giacomo Raspadori ha segnato in due gare differenti di Serie A: quattro dei sei gol dell’attaccante del Sassuolo nel massimo campionato sono arrivati da subentrato (inclusi i due contro il Grifone).

