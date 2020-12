Terza vittoria consecutiva per l'Inter in campionato dopo la sosta, la quarta in cinque partite considerando anche la Champions: 3-1 al Bologna. Gli uomini di Antonio Conte proseguono nel momento positivo e arrivano al meglio al match chiave contro lo Shakhtar Donetsk: nel primo tempo a segno Lukaku e Hakimi, nella ripresa Vignato riapre il match prima della doppietta di uno scatenato Hakimi. Il marocchino è il volto della vittoria degli uomini di Antonio Conte, attenti e cinici come nelle ultime uscite: importante segnale di continuità. Mihajlovic si ferma dopo due successi consecutivi: prestazione convincente solo a tratti da parte dei suoi, ma la superiorità dell'Inter è stata troppo evidente. Nerazzurri momentaneamente a -2 dal Milan, in campo domani contro la Sampdoria.

Il tabellino

INTER-BOLOGNA 3-1 (primo tempo 2-0)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (dal 83' D'Ambrosio); Hakimi (dal 70' Darmian), Vidal (dal 70' Barella), Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku (dal 70' Lautaro), Sanchez (dal 91' Eriksen). All. Conte

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Medel (dal 63' Dominguez), Danilo, Tomiyasu; De Silvestri, Schouten, Svanberg (dal 63' Vignato), Hickey (dal 63' Khailoti); Soriano; Barrow (dal 79' Rabbi), Palacio (dal 79' Vergani). All. Mihajlovic

Gol: 16' Lukaku (I), 45' Hakimi (I), 67' Vignato (B), 70' Hakimi (I)

Assist: 2-0 Brozovic (I), 2-1 Dominguez (B)

Ammoniti: Hickey (B), Hakimi (I), Danilo (B)

Romelu Lukaku esulta dopo il gol dell'1-0 in Inter-Bologna Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

12' GAGLIARDINI SUL FONDO - Sanchez serve Hakimi che mette a rimorchio per il centrocampista: conclusione deviata da Medel.

16' GOL DI LUKAKU - Perisic sfonda sulla sinistra e mette in mezzo per il belga, constrastato da Tomiyasu. L'ex United si ritrova il pallone tra i piedi spalle alla porta e con il sinistro batte Skorupski! Inutile il tentativo (con la mano) di Danilo di impedire al pallone di entrare.

34' SKORUPSKI SU LUKAKU - Due contro uno di Sanchez e del belga, che però si allunga troppo il pallone e si fa chiudere in uscita.

45' GOL DI HAKIMI - Grandissima palla di Brozovic con il sinistro per il taglio del marocchino al centro del campo: l'ex Real controlla e con il sinistro rasoterra supera Skorupski.

55' SKORUPSKI SU SANCHEZ - Contropiede dell'Inter guidato da Lukaku, palla per il cileno che non riesce ad angolare abbastanza il diagonale, bravo il portiere del Bologna.

67' GOL DI VIGNATO - Partita riaperta: sponda di Palacio per Dominguez, pallone sul secondo palo per il nuovo entrato che deve solo spingere in rete.

70' DOPPIETTA DI HAKIMI - Azione personale del marocchino, che entra dentro il campo e ancora con il sinistro insacca nell'angolino.

MVP

Achraf HAKIMI - La sua doppietta trascina l'Inter e dimostra che l'ex Real Madrid può diventare una pedina devastante. Una sola sbavatura, con una palla persa nel primo tempo, e tante ottime giocate anche in chiusura. Oltre, ovviamente, alle due reti pesantissime.

Fantacalcio

Promosso. Romelu LUKAKU - Segna sempre: il suo sinistro sblocca il match. In un paio di occasioni può arrivare la doppietta, ma nel primo tempo si fa murare da Skorupski in contropiede e nella ripresa non riesce a evitare l’uscita del portiere avversario.

Bocciato. Musa BARROW - Svaria per tutto il fronte d'attacco, ma non è un fattore. Troppe imprecisioni in impostazione, con palloni persi anche banali.

