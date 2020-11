Calcio

Inter, Conte: "Champions League? Speriamo di essere fortunati con arbitri e VAR"

SERIE A - Il tecnico dell'Inter, dopo il netto successo di Reggio Emilia contro il Sassuolo per 0-3, parla delle residue speranze dei nerazzurri in Champions League. La batosta contro il Real Madrid ha complicato moltissimo i piani e non resta che vincere le ultime due partite sperando di avere più fortuna con arbitri e VAR...

00:02:00, 13 Visualizzazioni, un' ora fa