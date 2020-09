Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6 – Non può molto sui gol della Fiorentina, nel primo tempo salva su Kouame sul punteggio di 1-0.

Serie A Pazza Inter a San Siro! 4-3 show con la Fiorentina 2 ORE FA

Danilo D’AMBROSIO 6,5 – Non sembra molto ispirato: spesso si limita al compitino e quando può spingere è indeciso. Ma Danilo ha qualcosa dentro: altro gol pesantissimo, come nel finale della scorsa stagione.

Alessandro BASTONI 6,5 – Gioca al centro della difesa in ruolo inedito, ma regge bene l'urto. Prestazione da veterano quale non è: ottimo segnale.

Aleksander KOLAROV 5,5 – Nei primi minuti mette tutta la sua personalità in campo, ma cala visibilmente con il passare dei minuti. Deve inserirsi, ma il suo carisma può essere decisivo.

Ashley YOUNG 5 – Non riesce a incidere sulla destra: timido, non da lui. (Dal 64’ Achraf HAKIMI 7 - Già dai primi controlli ci si rende conto che stiamo parlando di un top player. Ha gamba e la mette in mostra, l'assist del 3-3 per Lukaku è una chicca).

Nicolò BARELLA 7 – Altra prestazione totale, anche quando i nerazzurri sembravano affondare. Lotta dall’inizio alla fine, il pareggio di Lautaro parte da uno suo splendido coast to coast. (Dal 74’ Radja NAINGGOLAN 6 - Viene buttato nella mischia e contribuisce ad aumentare il carattere in campo).

Marcelo BROZOVIC 5,5 – Nel primo tempo è anonimo, quasi spaesato: nel nuovo centrocampo, con Eriksen che si abbassa, non sembra lui. Cresce nella ripresa. (Dal 74’ Arturo VIDAL 6 - Qualche buona chiusura per impedire le ripartenze della Fiorentina).

Ivan PERISIC 5,5 – A strappi, come se lo ricordavano i tifosi dell’Inter. Sbaglia troppo sotto porta e deve offrire prestazioni più continue. (Dal 78’ Alexis SANCHEZ 7,5 - Il suo ingresso cambia la partita. La difesa della Fiorentina non riesce a prenderlo, lui da il via al 3-3 con una palla spaziale per Hakimi e fornisce l'assist a D'Ambrosio).

Christian ERIKSEN 4,5 – Non ci siamo. Inizia la partita perdendo il pallone da cui nasce il vantaggio della Fiorentina, per il resto non incide. Sembra un corpo estraneo: il tempo a disposizione inizia a essere tanto. (Dal 64’ Stefano SENSI 6,5 - Decisamente più in palla rispetto a Eriksen. Aumenta il ritmo delle giocate e velocizza la manovra nerazzurra).

Romelu LUKAKU 6,5 - In partenza è un po’ ingolfato ma è come al solito preziosissimo nel fare le sponde per i compagni. Nella ripresa si divora due gol, ma si fa trovare pronto in occasione del 3-3. Nel bene o nel male l'Inter passa da lui.

Lautaro MARTINEZ 6,5 – A inizio partita sembra poco esplosivo, ma il suo bel gol allo scadere del primo tempo è fondamentale per andare al riposo sull'1-1. Da lui parte anche l'autogol di Ceccherini.

All. Antonio CONTE 6 – La vince con i cambi: il materiale a disposizione è tantissimo. L'impressione è che però bisogna trovare una nuova identità e gerarchie più chiare.

Nicolo Barella au duel avec Franck Ribéry lors de la rencontre Inter-Fiorentina / Serie A Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Fiorentina

Bartlomiej DRAGOWSKI 5,5 – Prestazione buona, con parate importanti su Lukaku e Barella. In occasione della rete di D'Ambrosio è però indeciso: poteva fare di più.

Federico CECCHERINI 5,5 – Un po' troppo irruento e disordinato, nonostante qualche buona chiusura.

Nikola MILENKOVIC 6,5 – Contro una delle squadre che lo seguono sul mercato dimostra di essere un difensore di livello assoluto. Prestazione di spessore.

Martin CACERES 6 – La sua garra è fondamentale per tenere gli attacchi dell'Inter. Bravo in occasione del rigore tolto all'Inter a toccare il pallone: intervento rischioso ma decisivo.

Federico CHIESA 7,5 – Intercetta il passaggio di Eriksen in occasione del vantaggio, è preziosissimo dietro con una serie di chiusure decisive. E si concede anche il gol del 3-2 su magia di Ribery. (Dal 68’ Pol LIROLA 5,5 - Propone meno di Chiesa, ma in contropiede si fa vedere).

Giacomo BONAVENTURA 6,5 – Prestazione maiuscola. Lucidamente serve l'assist a Kouame al posto che calciare in porta, mette in campo tutta la sua qualità e tutta la sua esperienza (Dal 61’ Borja VALERO 5,5 - Non riesce a reggere i ritmi che la partita impone e si fa sovrastare dai nuovi ingressi dell'Inter).

Sofyan AMRABAT 6,5 – Preziossissimo come sempre. Il suo lavoro è costante e spesso sotto i riflettori, ma è una pedina fondamentale per il centrocampo di Iachini.

Gaetano CASTROVILLI 6,5 – A inizio partita non si fa notare, ma cresce con il passare dei minuti e dalla mezz'ora in poi mette in campo tutta la sua qualità. Il gol del 2-2, in comproprietà con Chiesa, è una chicca.

Cristiano BIRAGHI 6 – Mette in mezzo un pallone interessante in occasione del gol di Kouame, per il resto gioca una partita anonima.

Frank RIBERY 8 – Di fronte a un giocatore come il francese non c'è squadra che vince e squadra che perde. Il migliore in campo è lui, il risultato finale non conta. Illumina San Siro e manda in porta i compagni con una facilità disarmante. Gli applausi del pubblico nerazzurro sono la dimostrazione della grandezza di Frank. (Dal 83’ Patrick CUTRONE s.v.).

Christian KOUAME 5 – Sblocca il match ma poi sparisce dalla partita. Ha qualche buona occasione per trovare la doppietta, ma spesso perde l'attimo e si fa ipnotizzare da Handanovic. (Dal 61’ Dusan VLAHOVIC 4,5 - Avrà sulla coscienza questo risultato. Si divora la palla del 4-2 che avrebbe ammazzato l'Inter: da lì parte la rimonta nerazzurra).

All. Giuseppe IACHINI 6,5 - La Fiorentina merita i complimenti. Il risultato dice che è arrivata una sconfitta, ma i segnali sono tutti positivi.

Calciomercato Commisso: "Chiesa? Tutto è possibile" UN' ORA FA