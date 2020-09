INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; R. Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Inter, zero alibi: Conte ha avuto tutto, obiettivo scudetto

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. All. Iachini

La Fiorentina è una delle tre squadre (con Juventus e Roma) contro cui l'Inter non ha trovato il successo nella scorsa Serie A.

Dopo lo 0-0 dello scorso campionato, la Fiorentina potrebbe tenere la porta inviolata in due trasferte di fila contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 1941.