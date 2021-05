Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte

Squalificati: nessuno

Serie A Inter tra debiti e stipendi alti: dove si può tagliare? 15 ORE FA

Indisponibili: Kolarov, Vidal

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres; Cristante, Villar; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calafiori, Carles Perez, Darboe, Diawara, Ibanez, Pau Lopez, Smalling, Spinazzola, Veretout, Zaniolo

Statistiche Opta

Inter e Roma hanno pareggiato tutti gli ultimi sei incontri di Serie A: solo una sfida nella storia della competizione è terminata in pareggio per sette occasioni consecutive, quella tra Roma e Lazio tra il 1990 e il 1993.

Inter e Roma si affrontano di mercoledì in Serie A per la sesta volta: il bilancio finora è in equilibrio con due successi per parte e un pareggio nella gara più recente (1-1 nel febbraio 2008).

L'ultimo successo dell'Inter al Meazza contro la Roma in Serie A risale all'ottobre 2015: 1-0 grazie alla rete di Gary Medel - da allora una vittoria giallorossa seguita da tre pareggi.

L’Inter ha totalizzato 85 punti finora: qualora conquistasse i nove punti che mancano al termine del torneo in corso (94 in totale), soltanto una volta nella sua storia in Serie A la squadra nerazzurra ne avrebbe raccolti di più a fine campionato: 97 nel 2006/07.

La Roma ha vinto tutte le ultime nove partite di Serie A giocate di mercoledì: la striscia record di successi consecutivi in questo giorno della settimana appartiene al Milan, che ne ha collezionati 10 di fila tra il 2005 e il 2006.

La Roma non vince da cinque trasferte di Serie A e ha perso le tre più recenti: risale al novembre 2008 l'ultima striscia di sconfitte esterne consecutive più lunga per i giallorossi nella competizione (cinque con Luciano Spalletti in panchina).

Dal suo arrivo sulla panchina dell'Inter nel 2019/20, Antonio Conte ha trovato il successo in Serie A contro 21 delle 22 avversarie affrontate in campionato: fa eccezione la Roma, contro cui ha registrato tre pareggi.

La Roma è la squadra contro cui l'attaccante dell'Inter Lautaro Martínez ha giocato più minuti in Serie A senza mai trovare la rete (323 minuti senza gol contro i giallorossi nel massimo campionato).

Alexis Sánchez ha preso parte attiva a 20 gol in 21 presenze da titolare con l'Inter in Serie A (nove reti, 11 assist): nelle due precedenti occasioni in cui ha trovato la rete in questo campionato dopo un digiuno, è andato a bersaglio anche nella gara successiva.

Henrikh Mkhitaryan della Roma è uno dei tre centrocampisti nei Top-5 campionati europei 2020/21 ad aver segnato almeno 10 gol e fornito almeno 10 assist, insieme a Bruno Fernandes e Marcos Llorente.

Fantacalcio: i consigli per la 36a giornata di Serie A

Serie A Skriniar: "Conte vuole vincerle tutte, specie con la Juve" 21 ORE FA