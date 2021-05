Europei sì, Europei no? Non è ancora detta l'ultima parola, certo è che Stefano Sensi non è un ragazzo molto fortunato. Ecco qui l'esito degli esami circa il suo ultimo infortunio, occorso al centrocampista dell'Inter in occasione del match contro l'Udinese.

"Stefano Sensi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo la sostituzione al 39’ del primo tempo della gara di ieri contro l’Udinese. Gli accertamenti, che hanno evidenziato un’elongazione all’adduttore pre-inserzionale lungo della coscia destra, si sono svolti alla presenza del responsabile dell’area medica di FC Internazionale Milano, professor Piero Volpi, e del responsabile dell’area medica della FIGC, professor Andrea Ferretti. Le condizioni di Sensi saranno rivalutate nei prossimi giorni."

Gli infortuni di Stefano Sensi da quando veste la maglia dell'Inter

Giorni ai box Partite saltate Infortunio agli adduttori 25 4 Infortunio agli adduttori 40 6 Problema al polpaccio 10 2 Infortunio al piede 47 4 Infortunio al bicipite femorale 46 13 Problema muscolare 31 6 Problema al polpaccio 12 3 Elongazione coscia ? ?

