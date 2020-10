Calcio

Inzaghi: "Rosso Immobile? Ciro provocato da Vidal"

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi commenta così l'espulsione di Ciro Immobile che ha costretto i biancocelesti in 10 per buona parte della ripresa: "Purtroppo è stato provocato da Vidal, peccato perché l'ultima mezzora con lui in campo saremmo stati ancora più pericolosi".

