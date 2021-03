Juventus-Benevento, sfida valida per la ventottesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Allianz Stadium di Torino domenica 21 marzo con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di Pirlo affronta quella di Inzaghi. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Squalificati: Cuadrado

Indisponibili: Alex Sandro, Bentancur, Buffon, Demiral, Dybala, Ramsey

BENEVENTO (4-4-1-1): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba, Foulon; Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Caprari; Lapadula. All. Inzaghi

Squalificati: Glik, Schiattarella

Indisponibili: Depaoli, Iago Falque, Letizia

Statistiche Opta

Dopo due vittorie nei primi due incroci in Serie A (stagione 2017/18), la Juventus ha pareggiato nel match d’andata di questo campionato contro il Benevento: l’ultima neopromossa a rimanere imbattuta contro i bianconeri in entrambi i match di uno stesso campionato è stata la Sampdoria 2012/13 (due vittorie per i blucerchiati in quel caso).

In tutti e tre i precedenti tra Juventus e Benevento in Serie A, entrambe le squadre hanno trovato la via del gol.

Prima del pareggio nel match d’andata, Filippo Inzaghi aveva trovato la sconfitta in tutti e tre i precedenti da allenatore contro la Juventus in Serie A (era alla guida del Milan e del Bologna).

Gli attuali allenatori di Benevento e Juventus, rispettivamente Filippo Inzaghi e Andrea Pirlo, hanno giocato 156 incontri di Serie A da compagni di squadra al Milan. Sono gli unici due tecnici attualmente nel massimo campionato ad aver vestito da giocatori sia la maglia bianconera che quella rossonera.

Nel XXI secolo solo due volte la Juventus ha vinto lo Scudetto ottenendo 55 o meno punti dopo le prime 26 partite disputate in campionato: nel 2001/02 (52 punti a questo punto del torneo) e nel 2011/12 (52 punti).

La Juventus ha vinto in tutte le ultime sette gare casalinghe di campionato, segnando in ognuna di queste almeno due gol e subendo appena tre reti nel parziale.

Il Benevento è la formazione che aspetta da più tempo la vittoria tra le squadre attualmente in Serie A: 11 partite, nelle quali i campani hanno collezionato cinque pareggi e sei sconfitte (ultimo successo il 6 gennaio contro il Cagliari).

Sfida tra la formazione che ha subito meno gol nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato (la Juventus, cinque) e la seconda per gol concessi nei primi 30 minuti: il Benevento, 20, meno solo del Crotone (21). I campani hanno inoltre la peggior difesa nel primo quarto d’ora (otto gol subiti).

Solamente Marcus Rashford del Manchester United è più giovane dell’esterno della Juventus Federico Chiesa tra i giocatori che hanno segnato almeno sette gol e fornito almeno sette assist nei top-5 campionati europei 2020/21.

Cristiano Ronaldo (95 reti) è a soli tre gol dal raggiungere Paulo Dybala (98) al 14° posto dei migliori marcatori della storia della Juventus considerando tutte le competizioni: 244 presenze per l’argentino, 122 (la metà esatta) il portoghese.

