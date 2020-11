Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Frabotta; Kulusevski; Ronaldo, Morata. All. Pirlo

Juventus, sprint per Alaba. Inter su Milik e Paredes

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Pisacane; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Ounas; Simeone. All. Di Francesco

Dopo essere rimasta imbattuta per 18 gare consecutive in Serie A contro il Cagliari (15V, 3N), la Juventus è stata sconfitta nell’ultimo confronto di luglio: solo una volta i bianconeri hanno perso due partite di fila contro i sardi nel massimo campionato, nel novembre 2009.

La Juventus ha segnato almeno tre reti in ciascuno degli ultimi quattro match interni di campionato contro il Cagliari: l’ultima squadra contro cui i bianconeri hanno realizzato tre o più gol in almeno cinque sfide casalinghe di fila in Serie A fu il Padova tra il 1930 e il 1955 (otto incontri).