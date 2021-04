Juventus-Genoa, sfida valida per la trentesima giornata della Serie A 2020/21 , si giocherà all’Allianz Stadium di Torino domenica 11 aprile con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di Pirlo affronta quella di Ballardini. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bernardeschi, Bonucci

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Scamacca, Destro. All. Gasperini

Squalificati: Strootman

Indisponibili: Pellegrini

La Juventus ha vinto le ultime tre sfide contro il Genoa in campionato, è dal 2008 che i bianconeri non registrano quattro successi di fila contro il Grifone in Serie A.

Tra le squadre contro cui i bianconeri hanno perso almeno una partita in casa in Serie A, il Genoa è quella contro cui la Juventus ha subito in percentuale meno sconfitte interne: 4% (2/53).

La Juventus subisce gol da cinque partite di Serie A e non registra una serie più lunga di gare di campionato senza clean sheet dal luglio 2020 (una striscia di sette sotto Maurizio Sarri).

Tra le prime sette squadre in classifica, la Juventus è quella che ha guadagnato meno punti contro le formazioni attualmente nella metà bassa della classifica (33 in 15 gare).

Solo il Torino (12) ha pareggiato più match del Genoa (11) nella Serie A in corso; il Grifone ha infatti terminato in parità cinque delle ultime otto partite di campionato (1V, 2P).

Sia Juventus che Genoa hanno perso 10 punti da situazione di vantaggio in questo campionato; dall’altro lato, i bianconeri ne hanno guadagnati 10 una volta sotto nel punteggio, il Grifone nove.

Solo l’Atalanta (32) ha giocato in media più palloni in area avversaria rispetto alla Juventus (31) nella Serie A 2020/21, dall’altra parte il Genoa è ultimo in questa graduatoria (15).

Tra le squadre contro cui Cristiano Ronaldo ha segnato nel 100% delle sfide di campionato, il Genoa è quella affrontata più volte in carriera nei Top-5: il portoghese della Juventus ha infatti trovato il gol in tutte le quattro gare di Serie A contro il Grifone (cinque reti).

Paulo Dybala della Juventus ha segnato sette reti contro il Genoa in campionato, inclusa la sua prima tripletta in Serie A (agosto 2017) - solo contro l’Udinese ha realizzato più gol nel torneo (otto).

Domenico Criscito (249) è vicino alle 250 presenze con la maglia del Genoa in tutte le competizioni; le prime otto presenze del difensore classe ’86 in Serie A sono arrivate con la Juventus nel 2007.

