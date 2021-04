Calcio

Juventus, Pirlo: "Superlega? Il calcio evolve. Ci fidiamo di Agnelli"

SERIE A - L'allenatore alla vigilia della sfida contro il Parma: "Superlega? È uno sviluppo per il futuro del calcio. Ci sono stati tanti cambiamenti nella storia del calcio, è una novità e non sono io la persona adatta a spiegarvi questa cosa. C’è il presidente in prima linea e spetta a lui parlarne”

00:01:53, 2 ore fa