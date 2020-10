Probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Ramsey; Dybala, Morata. All. Pirlo

Squalificati: Chiesa

Indisponibili: Alex Sandro, Chiellini, Cristiano Ronaldo, De Ligt, McKennie

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Barak, Benassi, Cetin, Danzi, Dawidowicz, Gunter

Statistiche Opta

La Juventus è andata a segno in tutte le ultime 14 gare di Serie A contro il Verona, parziale in cui ha ottenuto ben nove successi, tre pareggi e due sconfitte (tra cui la più recente, lo scorso febbraio, al Bentegodi).

La Juventus non ha perso nessuno dei 29 precedenti casalinghi giocati in Serie A contro il Verona: 25 vittorie bianconere (inclusi tutti gli ultimi 12 confronti a Torino) e quattro pareggi; tra le squadre attualmente nella competizione, la gialloblù è quella affrontata più volte in casa dai bianconeri senza mai perdere.

Escluse le prime quattro giornate di campionato, la Juventus non si presentava in un match di Serie A fuori dalle prime quattro posizioni in classifica da dicembre 2015 (in cui giocò contro la Fiorentina da quinta).

Dall’inizio del 2018/19, la Juventus ha perso solo una delle 40 gare casalinghe disputate in Serie A (33V, 6N); tra le squadre presenti in tutte e tre le stagioni nei cinque maggiori campionati europei solo il Liverpool ha fatto meglio nel periodo (zero).

Il Verona è la squadra che aspetta da più turni il successo esterno in Serie A (12: 7N, 5P), tra quelle attualmente nella competizione. L’ultima volta che i gialloblù hanno giocato più trasferte consecutive nel massimo campionato senza vincerne neanche una è stata nel marzo 2016 (17).

La Juventus (89%) è la squadra con la più alta precisione di passaggi in questa Serie A, mentre solo la Sampdoria (76%) ha registrato una percentuale più bassa del Verona finora (77%).

Oltre ad avere la miglior difesa del campionato insieme al Milan, per il Verona l’unico gol subito finora è un record dopo quattro giornate di Serie A.

L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, è rimasto a secco di gol nelle sue ultime tre sfide contro il Verona, dopo che aveva segnato cinque reti nelle precedenti quattro.

Nelle 13 partite giocate in Serie A senza Cristiano Ronaldo, dall’arrivo del portoghese nel 2018/19, la Juventus ha registrato una percentuale di vittorie del 54%, media che sale al 73% con lui in campo.

Per l’attaccante del Verona, Nikola Kalinic, sono quattro i gol in otto precedenti contro la Juventus in Serie A: solo contro il Cagliari ha segnato più reti (sei) nel massimo campionato italiano.

