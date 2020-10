Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6 - Il sinistro vincente di Lautaro è troppo ravvicinato per parlare di scarsa reattività. Nel finale chiude la porta e ringrazia il palo.

PATRIC 6,5 - Attento in copertura, senza particolari sbavature. E nel finale ha pure il "merito" - se così si può chiamare - di far espellere Sensi.

Francesco ACERBI 6 - Inizia al centro della difesa, chiude spostato sul centro-sinistra. Non tiene Lautaro nell'azione del gol avversario, ma non demorde e diventa assistman per Milinkovic-Savic.

Stefan RADU s.v. (dal 16' BASTOS 6 - Entra a gara in corso, fa scintille con Lukaku, si fa male pure lui. Sfortunatissimo) (dal 46' Marco PAROLO 6,5 - Centrale difensivo d'emergenza, una volta prese le misure del ruolo fa ampiamente il suo)

Manuel LAZZARI 7 - Come sempre è la valvola di sfogo della Lazio. Approfitta delle difficoltà difensive di Perisic per creare grattacapi continui alla zona sinistra dell'Inter.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7 - Qualità superiore. Si intende a meraviglia con Lazzari e non si perde d'animo nemmeno dopo lo 0-1, andando a realizzare il gol del pareggio.

Lucas LEIVA 6 - Se la cava grazie alla propria esperienza, anche se in certi momenti della gara corre a vuoto di fronte al palleggio interista (dall'80' Gonzalo ESCALANTE s.v.)

Luis ALBERTO 6 - Non entusiasmante come in certe partite, anche il suo marchio qualitativo c'è. Con un paio di conclusioni dal limite dell'area costringe Handanovic ad altrettanti interventi (dall'80' Jean-Daniel AKPA-AKPRO s.v.)

Adam MARUSIC 5,5 - Soffre la brillantezza di Hakimi e deve uscire per infortunio. Pomeriggio nero (dal 35' Mohamed FARES 5,5 - Non fa molto meglio di Marusic. Impreciso, pasticcione, poco efficace al cross)

Joaquin CORREA 5,5 - Non è ancora nelle migliori condizioni, ma stringe i denti e gioca. Senza particolari guizzi, però.

Ciro IMMOBILE 4,5 - Ben contenuto dalla difesa laziale, esce dal torpore soltanto nella prima metà della ripresa. Rovina tutto con la reazione su Vidal che gli costa l'espulsione.

All. Simone INZAGHI 6,5 - Deve fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni, ma non si perde d'animo. E, riorganizzando la squadra, porta a casa un pari meritato.

Lukaku a contrasto con Acerbi Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 5,5 - Luis Alberto lo costringe a un paio di interventi non semplici. Sorpreso, e in fondo colpevole, in occasione del pareggio laziale.

Milan SKRINIAR 6 - Non è troppo sollecitato, ma se la cava bene quand'è chiamato in causa. Esce nel finale (dal 78' Danilo D'AMBROSIO s.v.)

Stefan DE VRIJ 6,5 - Fisico, tecnica, capacità di comandare la difesa. Il grande ex si comporta bene sul campo dov'è stato protagonista.

Alessandro BASTONI 6 - Deve spesso uscire su Lazzari, "dimenticato" da Perisic. Nonostante sia sotto pressione, non commette errori particolari.

Achraf HAKIMI 6,5 - Quando punta l'uomo e lo salta, ovvero non di rado, trasmette sempre una sensazione di pericolosità. Nel finale sfiora il colpaccio, senza trovarlo.

Nicolò BARELLA 6 - Motorino inesauribile, gioca una gara di sostanza, corsa e inserimenti. Ottimo nel primo tempo e maggiormente in affanno, ma come il resto della squadra, nel secondo.

Arturo VIDAL 6,5 - Gran primo tempo, tra quantità e qualità. Fa schermo, è sempre nella posizione giusta. Cala nella ripresa e viene sostituito da Conte dopo il bisticcio con Immobile (dal 73' Marcelo BROZOVIC 6 - Porta maggiore lucidità nel finale e colpisce un palo clamoroso)

Roberto GAGLIARDINI 5,5 - Dà un contributo oscuro. Troppo oscuro. Arranca in copertura e non completa la partita (dal 67' Stefano SENSI 4 - Entra e dopo una ventina di minuti si fa cacciare. Giornata da dimenticare)

Ivan PERISIC 5 - Conte lo conferma, sperando probabilmente di "trattenere" Lazzari nella propria metà campo. La mossa riesce a metà: il croato partecipa all'azione del gol di Lautaro, ma non tiene l'ex spallino e salta a vuoto contro Milinkovic-Savic (dal 77' Ashley YOUNG s.v.)

Romelu LUKAKU 6 - Impossibile tenerlo, con quel fisico da granatiere che si ritrova. Il suo gioco è sempre il solito: proteggere palla, tenere lontano l'avversario di turno e scappar via. E a volte ci riesce.

Lautaro MARTINEZ 7 - Conferma di vivere un ottimo momento, dopo le tante voci estive, e realizza il terzo gol nelle prime tre uscite. Guizzante, insidioso. Sfiora pure il raddoppio (dal 78' Alexis SANCHEZ s.v.)

All. Antonio CONTE 6 - Può tranquillamente mangiarsi le mani per un'occasione sprecata. Fa il possibile per imprimere la svolta alla gara, senza che i suoi trovino il guizzo finale.

