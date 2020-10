Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Luiz Felipe, Lulic, Muriqi, Proto, Vavro, Radu

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Sensi, Vidal, Young; R. Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Vecino

Statistiche Opta

La Lazio ha vinto due delle ultime tre sfide contro l’Inter in campionato (1P), dopo che non aveva ottenuto neanche un successo nelle precedenti cinque (1N, 4P).

La Lazio, sotto la guida di Simone Inzaghi, non è riuscita segnare neanche un gol contro l’Inter nel corso dei gironi d’andata di Serie A - in quattro precedenti zero reti realizzate, sette subite (1N, 3P).

Dalla stagione 2014/15, l’Inter ha vinto quattro trasferte di Serie A contro la Lazio (2P): solo contro l’Udinese ha ottenuto più successi esterni nel periodo (cinque). Nerazzurri e biancocelesti non pareggiano all’Olimpico in campionato da marzo 2008.

La Lazio ha perso il 50% (sette) delle ultime 14 partite giocate in Serie A (6V, 1N) e in tutte le sette sconfitte ha subito almeno due gol.

L’Inter ha segnato nove gol nelle prime due partite di questo campionato: i nerazzurri non hanno mai fatto meglio e dopo tre gare al massimo sono arrivati a 13 reti, nel 1960/61.

Dall’inizio del 2010, l’Inter ha perso 11 gare all’Olimpico in Serie A, almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altro stadio in trasferta - segue il Ferraris, a sette.

L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha perso tre incontri casalinghi in Serie A contro l’Inter, contro nessuna squadra conta più sconfitte interne nella competizione (tre anche contro Napoli e Juventus).

Tra le squadre affrontate almeno tre volte con la maglia della Lazio in Serie A, l'Inter è l'unica contro cui Ciro Immobile non ha trovato il gol (escludendo i calci di rigore) nella competizione (otto sfide).

La Lazio è la squadra contro cui Arturo Vidal ha preso parte a più gol in Serie A (sei: quattro reti e due assist) – inoltre, l’Olimpico è l’unico stadio in cui il centrocampista dell’Inter ha segnato più di una volta in trasferta nella competizione (doppietta nell’aprile 2013 contro i biancocelesti).

La Lazio è la squadra contro cui l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha giocato più minuti (173) in Serie A senza prendere parte ad alcun gol.

