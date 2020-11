La Lazio non molla mai e riprende la Juventus al 94' La firma é del solito Caicedo, che trova la giocata chiave nel recupero e strozza l'urlo in gola a Pirlo per la prima gioia in trasferta in campionato. Invece l'1-1 finale certifica qualche problemino di troppo in casa bianconera e rinvigorisce la squadra di Inzaghi, dopo una settimana molto complicata a causa del caos tamponi. La Juventus ha giocato un buon primo tempo, é andata avanti con Ronaldo, ha sfiorato in contropiede piú volte il raddoppio, ma si é schiacciata in area nel quarto d'ora finale, dopo che Pirlo ha sostituito Ronaldo e Kulusevski. Pessimo ingresso di Dybala, che ha perso un pallone sanguinoso poco prima del pareggio di Caicedo. Decisiva invece la giocata di Correa, che ha permesso alla Lazio di ottenere il sesto risultato utile di fila tra Serie A e coppa. Ora la sosta, in cui la Juventus potrá recuperare tante pedine fondamentali e i biancocelesti spereranno di riottenere Immobile e Lucas Leiva, assenti oggi per positivitá al Covid.