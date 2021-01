Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Lazio e Roma, valido per la 18esima giornata di Serie A e arbitrato dal signor Daniele Orsato della sezione di Schio. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Olimpico di Roma.

23' GOL DELLA LAZIO - Lazzari va via sulla destra andando via in velocità a Ibanez e inciampa appena dentro l'area di rigore: poi si rialza e serve Luis Alberto che con un destro di prima intenzione manda il pallone nell'angolino basso per la rete del 2-0. Sulla traiettoria c'è Caicedo, posizionato in prossimità di Pau Lopez. Orsato concede il gol e il VAR conferma la decisione del direttore di gara: la posizione di Caicedo è giudicata tale da non ostacolare la visuale del portiere della Roma. Mancini protesta anche per un presunto tocco di mano di Lazzari dopo la caduta: difficile giudicare dalle immagini.