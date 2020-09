Federico CECCHERINI 6 - Giallo anche per lui. Centrale al posto di Pezzella, non demerita.

Federico CHIESA 6,5 - A destra, senza entusiasmare nel primo tempo. Si fa vedere di rado, ma cresce alla distanza, mettendo in difficoltá Ansaldi nel secondo tempo. Assist per Castrovilli. ( Dal 83' LIROLA SV )

Gaetano CASTROVILLI 7 - Primo tempo senza acuti, nel secondo si fa trovare pronto sul secondo palo per il gol partita. Prestazione in crescendo per uno dei punti fermi di Iachini e di questa Fiorentina.

Tomas RINCON 6 - In mezzo, perno e uomo di raccordo. Secondo tempo un po' in affanno.

Alex BERENGUER 5,5 - Impegna Dragowski nel primo tempo. Unica giocata degna di nota in una partita anonima. (Dal 68' VERDI 5 - Non incide, non entra bene nel match, non si fa notare)