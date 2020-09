Vince con merito la Fiorentina di Iachini. La squadra viola batte il Torino grazie alla rete nella ripresa di Castrovilli e bagna con un successo il suo esordio in campionato. Bene la formazione toscana, pericolosa con Kouamé nel primo tempo e molto attenta dietro, nonostante l'assenza di Pezzella. Delude il Torino di Giampaolo, incapace di reagire allo svantaggio e quasi mai presente nell'area viola. Il club di Commisso sorride a una stagione che potrebbe regalare sorprese, quello di Cairo deve migliorare una rosa che pare non del tutto completa.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa (Dal 83' Lirola), Bonaventura (Dal 79' Borja Valero), Duncan, Castrovilli, Biraghi (Dall'88' Venuti); Ribery (Dal 79' Vlahovic), Kouamé (Dal 88' Cutrone). All. Iachini

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Izzo (Dal 87' Vojvoda), Bremer, Nkoulou, Ansaldi; Meité (Dal 68' Lukic), Rincon, Linetty (Dal 87' Millico); Berenguer (Dal 68' Verdi); Belotti, Zaza. All. Giampaolo

18' - KOUAME! Cross da sinistra molto bello di Biraghi e stacco dell'attaccante, che non inquadra la porta. Buona occasione.

22' - Grande occasione per il TORINO. Palla dentro per BERENGUER da Linetty, calcia col mancino lo spagnolo, ma é bravissimo DRAGOWSKI!

47' - ANNULLATO UN GOL ALLA FIORENTINA. BIRAGHI! Lancio sul secondo palo per l'esterno viola, che calcia. Palla deviata in rete, ma viene fischiato FUORIGIOCO, perché c'é un tocco di Castrovilli. IL VAR CONFERMA. Gol annullato.

78' - CASTROVILLI! GOL! 1-0 Fiorentina. Chiesa lascia sul posto Ansaldi e crossa sul secondo palo per Castrovilli, che insacca a porta vuota.

89' - SIRIGU! Buon intervento in tuffo sul tiro da fuori rasoterra di CUTRONE.

Promosso - Gaetano CASTROVILLI - Primo tempo senza acuti, nel secondo si fa trovare pronto sul secondo palo per il gol partita. Prestazione in crescendo per uno dei punti fermi di Iachini e di questa Fiorentina.