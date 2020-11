Milan-Fiorentina, match della 9a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Meazza di Milano si è concluso col punteggio di 2-0. Gara arbitrata da Abisso, reti di Alessio Romagnoli e Franck Kessie. Il Milan di Stefano Pioli in virtù di questo risultato aumenta il suo vantaggio in classifica e consolida il primato, mentre la Fiorentina di Cesare Prandelli non muove la classifica e rimane a quota 8 punti. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

===Le pagelle del MILAN===

Gianluigi DONNARUMMA 6,5 - Sicuro e attento in uscita. Bravissimo a tu per tu con Ribery nella ripresa.

Davide CALABRIA 6,5 - Un altro giocatore. Spinge a destra, verticalizza, si intende bene con Saelemaekers.

Simon KJAER 7 - Solito baluardo, bene nei duelli fisici con Vlahovic.

Alessio ROMAGNOLI 6,5 - Ritrova il gol, che gli dá morale e sicurezza. Sbaglia solo una volta nella ripresa, ma ci pensa Donnarumma.

Theo HERNANDEZ 7 - A sinistra, attento su Callejon e sempre brillante quando ha campo davanti. Si procura anche un rigore.

Sandro TONALI 6,5 - Buona regia. Preciso, lucido, in fiducia. (Dal 82' HAUGE SV)

Franck KESSIE 7 - Un colosso. Spizza di testa sul gol di Romagnoli, poi trasforma un rigore, infine sbaglia il secondo. Prestazione comunque sostanziosa in mezzo.

Alexis SAELEMAEKERS 7 - Veloce, atletico, astuto. Si guadagna un rigore, quando puó affonda e raddoppia sempre in fase difensiva. (Dal 92' DALOT SV)

Hakan CALHANOGLU 6,5 - Cerca e chiama palla, si prende responsabilitá. Un bel tiro di controbalzo alto di poco nel primo tempo, un palo centrato col mancino nella ripresa.

Brahim DIAZ 6,5 - Fresco e vivace. Sente un po' la pressione all'inizio, ma poi quando puó crea superioritá. (Dal 75' KRUNIC 6 - Nel finale, in gestione, senza patemi)

Ante REBIC 6 - Davanti, punto di riferimento, non troppo rifornito, ma utile nella prima fase di pressing.

ALL. Stefano PIOLI 7 - Milan squadra solida, organizzata, determinata, in cui tutti sanno cosa fare. Benissimo.

===Le pagelle della FIORENTINA===

Bartlomiej DRAGOWSKI 6,5 - Incolpevole sui gol subiti, respinge un rigore con un buon tuffo.

Nikola MILENKOVIC 5,5 - Largo a destra non convince, perché si limita solo a difendere. Viene spostato in mezzo e si trova meglio.

German PEZZELLA 5 - Male. Ingenuo sul fallo da rigore, spessp fuori posizione. Non convince.

Martin CACERES 5 - Fallo da rigore evitabile, tanta grinta, ma poca precisione. Insufficiente sia a destra che in mezzo. (Dal 61' LIROLA 5,5 - Non porta freschezza o accelerazioni. Poca sostanza)

Crstiano BIRAGHI 5,5 - Non riesce a sprigionare la sua cavalcata. Rimane spesso basso, soprattutto nel primo tempo.

Gaetano CASTROVILLI 5 - Mezz'ala, molto tecnico, ma poco presente. Ammonito nella ripresa, non entra mai in partita. (Dal 77' BORJA VALERO SV)

Erick PULGAR 5,5 - In mezzo, non trova verticalitá e sbaglia anche in appoggio. Poco coraggioso.

Sofyan AMRABAT 5,5 - Ci mette foga e coraggio, ma fatica a livello di dinamismo e concretezza.

José Maria CALLEJON 5 - Male. Non sta bene e si vede. Sempre fermato da Theo Hernandez, non la prende mai. (Dal 46' BONAVENTURA 6 - Grande ex di giornata. Si piazza in mezzo e ci prova. Quantomeno qualche idea)

Dusan VLAHOVIC 6 - Centra il palo con un gran mancino. Si muove e combatte, manda anche in porta Ribery. Tra i migliori della Viola. (Dal 77' KOUAME SV)

Franck RIBERY 5 - Sfiduciato. Un paio di giocate degne della sua fama, poco altro. Sbaglia un gol a tu per tu con Donnarumma cercando un tocco sotto. Avrebbe potuto riaprire il match. (Dal 68' CUTRONE 5,5 - Non la prende mai. Kjaer non lo soffre minimamente)

ALL. Cesare PRANDELLI 5 - Fiorentina slegata, compassata, fragile dietro, poco creativa. Una brutta impressione.

