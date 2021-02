Grande prestazione della Fiorentina al Franchi, con la gara che si sblocca solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione scialba e priva di particolari occasioni. Ad aprire le danze, al 50' , è il serbo Dusan Vlahovic in acrobazia, con il raddoppio del subentrato Castrovilli che giunge al 66' ed il gol del definitivo 3-0 siglato da Eysseric a porta vuota che arriva solo all'84'. Con questa vittoria i viola salgono a quota 25, scavalcando in classifica gli ospiti.

Vlahovic -Spezia-Fiorentina Credit Foto Getty Images

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti (dall'85' Caceres), Bonaventura (dal 45' Castrovilli), Pulgar, Amrabat (dal 60' Borja Valero), Biraghi (dall'85' Igor); Kouamé (dal 45' Eysseric), Vlahovic.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali (dall'85' Piccoli), Chabot, Ismajli, Marchizza (dall'11' Ramos); Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Agudelo (dal 64' Galabinov), Saponara (dal 64' Verde).

ARBITRO: Calvarese di Teramo

GOL: Vlahovic (F), Castrovilli (F), Eysseric (F)

ASSIST: Castrovilli (F), Vlahovic (F)

NOTE - AMMONITI: Amrabat (F), Eysseric (F), Borja Valero (F), Martinez Quarta (F)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

9' AGUDELO, FUORI DI UN NULLA! Spunto di classe di Vignali sulla destra che salta Amrabat e mette in mezzo per Agudelo, sfortunato a non trovare la porta in spaccata da centro area.

39' RICCI, GRAN BOTTA AL VOLO! Destro al volo di controbalzo del regista di Italiano, che impatta da fuori area e sfiora di poco il palo alla sinistra di Dragowski.

Spezia-Fiorentina - Serie A Credit Foto Getty Images

50' VLAHOVIC, GOL DELLA FIORENTINA! 1-0 in spaccata del serbo, che ribadisce in acrobazia un buon pallone dalla destra scodellato da Castrovilli.

63' PROVEDEL PROVVIDENZIALE IN USCITA! Intervento fondamentale del portiere che anticipa Eysseric, imbucato alla grande da Vlahovic.

66' GOOOLLL, CASTROVILLI, 2-0! Grande chiusura di Chabot su Eysseric a centro area, con il pallone che arriva all'italiano che stoppa e calcia di controbalzo con il sinistro, insaccando sotto la traversa.

83' EYSSERIC, 3-0 FIORENTINA! Disimpegno disastroso dello Spezia, con Castrovilli che recupera palla sulla trequarti e serve Vlahovic. Il serbo solo contro Provedel appoggia ad Eysseric, bravo ad insaccare a porta vuota.

IL MIGLIORE

Gaetano CASTROVILLI: Entra e cambia il volto al match, con tantissime accellerazioni, un assist geniale per Vlahovic e il gol di puro istinto del 2-0. Questa Fiorentina non può permettersi di lasciarlo in panchina.

Gaetano Castrovilli in Fiorentina-Atalanta Credit Foto Getty Images

IL PEGGIORE

Nahuel ESTEVEZ: Disorientato e spaesato in mezzo al campo per tutto il match. Il suo errore sul disimpegno che porta al 3-0 è gravissimo e si aggiunge ad una prestazione da dimenticare in fretta.

IL MOMENTO SOCIAL

