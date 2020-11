Calcio

Mihajlovic, lezione a Barrow: "Maradona era il più grande di tutti per la sua umiltà"

SERIE A - Il tecnico del Bologna in conferenza stampa tiene una lezione su Maradona, un insegnamento utile soprattutto a Musa Barrow, a cui chiede sana ignoranza, fame e cattiveria. Mihajlovic ha mostrato un documentario sul Pibe de Oro per far capire ai suoi ragazzi perché Maradona era il più grande e la risposta non è nei gol o nei tunnel...

