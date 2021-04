Calcio

Mihajlovic: "Se mi ha chiamato Mancini? Mi ha mandato 3 baci, ma non mi ha chiamato..."

SERIE A - Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, alla vigilia del match contro la Roma torna sulla polemica con il ct Mancini innescata una settimana fa e tira le orecchie al giornalista: "Hai avuto una settimana per pensare e mi fai questa c**o di domanda qui, comunque mi ha mandato tre baci. Mi chiama solo per giocare a Padel ma è scarso dunque evita perché sa che perderebbe...".

00:00:58, 31 minuti fa