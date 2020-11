Solo 21 anni e quattro mesi in rossonero, Brahim Diaz si sta ritagliando il suo spazio nelle rotazioni di Pioli confermandosi come un talento su cui il Milan può investire. Tre reti e un assist per lo spagnolo che in un’intervista all’interno del programma Vamos, in onda su Movistar, ha parlato del rapporto con il suo mentore Zlatan Ibrahimovic :

"Zidane non smette di vincere titoli. Alla fine si mette tutto in discussione, ma lui non delude mai come allenatore e come persona. Abbiamo un rapporto d'affetto speciale e reciproco. Ora ci sentiamo di meno ma ogni tanto ci scriviamo. Il Real riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi, come al solito: è un ambiente vincente"