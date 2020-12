Sorride, e ha decisamente motivo per poterlo fare Gennaro Gattuso. All'Ezio Scida, il suo Napoli schianta il Crotone con un netto 0-4 grazie alle reti di Insigne, Lozano, Demme e Petagna. Azzurri che, adesso, salgono a quota 20 punti in classifica e agganciano nuovamente la Juventus al terzo posto, confermando di essere tra le squadre in piena lotta per lo scudetto. Ma per Gattuso e i suoi ragazzi è già tempo di tornare al lavoro: giovedì c'è la sfida di Europa League contro la Real Sociedad, decisiva per agguantare il pass per i sedicesimi di finale della competizione. Queste le parole del tecnico del Napoli al termine della sfida contro il Crotone:

Sulla prestazione

"Le partite sono tutte difficili in Serie A. Complimenti alla squadra per come l'abbiamo affrontata. Il risultato è bugiardo, ma mi è piaciuta la mentalità. Il Crotone ci ha messo in difficoltà, poi è stato penalizzato dall'uomo in meno. Dobbiamo continuare, con la consapevolezza che ogni gara ha una storia a sé. Non è facile giocare ogni 3-4 giorni. Venerdì siamo tornati alle 5-6 di mattina e non abbiamo fatto nulla".

Sulla classifica e il momento del Napoli

"Abbiamo fatto cose importanti. Sul campo abbiamo 21 punti, non sono pochi. Giovedì ci giochiamo il primo obiettivo stagionale. Quattro giorni fa non siamo riusciti a portare la vittoria a casa, giovedì ci giocheremo qualcosa di importante contro un avversario molto difficile".

Su Zielinski

"Non ho mai visto gente che salta l'uomo come lui, danza quando ha la palla. Per diventare un top player gli mancano 7-8 gol, che ha nel bagaglio. Ha tecnica, balistica e non solo. Dopo il Covid ha fatto un po' di fatica, ma è molto molto forte. Mi piace molto per come gioca, da mezzala e da sottopunta".

Sull'atteggiamento della squadra

"Io non voglio calciatori che somiglino a me. Voglio calciatori tecnici. Ma bisogna giocare di squadra, col coltello tra i denti. Se ci sono calciatori che mi somigliano non li faccio giocare perché io cerco un calcio diverso da allenatore, di palleggio e volto a creare la superiorità numerica. Io non ero capace di fare quello che chiedo io ai miei calciatore. Avrei fatto tanta panchina probabilmente. Rinnego il passato? No, assolutamente. Io sono orgoglioso di quanto fatto in carriera da calciatore, ma il calcio negli ultimi anni è cambiato. Si palleggia molto di più e si cerca così superiorità numerica. Siamo stati bravi noi ad imparare dagli altri, in Italia stiamo facendo un calcio diverso da qualche anno".

