Probabili formazioni

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Inglese. All. Liverani

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Busi, Colombi, Cornelius, Laurini, Mihaila

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Caceres, Biraghi; Castrovilli, Pulgar, Amrabat; Callejon, Vlahovic, Ribery. All. Iachini

Squalificati: Martinez Quarta

Indisponibili: Borja Valero, Pezzella

Statistiche Opta

Perfetto equilibrio nelle ultime 11 sfide di Serie A tra Parma e Fiorentina: tre successi per parte e cinque pareggi.

Dopo una serie di sette gare interne da imbattuto contro la Fiorentina in campionato (2V, 5N), il Parma ha perso il match casalingo più recente; i Ducali non hanno mai registrato due sconfitte di fila contro i viola al Tardini in Serie A.

Il Parma ha pareggiato per 2-2 entrambe le ultime due partite di campionato; gli emiliani non chiudono in parità tre match consecutivi in Serie A da maggio 2019 (cinque in quel caso).

Il Parma ha segnato due reti in ciascuno degli ultimi tre match di campionato e non registra una striscia più lunga di partite consecutive con 2+ gol in Serie A da ottobre 2013 (cinque in quel caso).

Quattro dei cinque punti del Parma in questo campionato sono arrivati al Tardini; i Ducali non rimangono imbattuti in tre gare interne di fila in Serie A dallo scorso gennaio.

La Fiorentina ha subito 12 gol in questo campionato; nel XXI secolo, solo nel 2001/02 i viola avevano incassato più reti (15 in quel caso) dopo le prime sei gare stagionali di Serie A.

Il Parma è la squadra che ha subito più gol di testa (quattro) in questo campionato; a seguire proprio la Fiorentina (tre).

Gervinho, del Parma, ha segnato tre reti contro la Fiorentina in Serie A: solo contro l’Inter ha realizzato più gol (cinque). L’attaccante ivoriano potrebbe trovare il gol in due match consecutivi del massimo campionato per la prima volta da novembre 2018.

La prima e unica doppietta di Erick Pulgar in Serie A con la maglia della Fiorentina è arrivata contro il Parma, lo scorso luglio, al Tardini (entrambe le reti su rigore).

Gaetano Castrovilli, autore di quattro reti in questo campionato (già record di marcature per lui in una singola stagione di Serie A), è l’unico giocatore della Fiorentina ad aver segnato più di un solo gol nel torneo in corso.

Fantacalcio: i consigli per la 7a giornata di Serie A

