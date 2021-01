Parma-Sampdoria, sfida valida per la diciannovesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Tardini di Parma domenica 24 gennaio con fischio d'inizio alle ore 20.45. La squadra di Daversa ospita quella di Ranieri. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (20/01) UN GIORNO FA

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Balogh, Bruno Alves, Gagliolo, Karamoh, Laurini, Nicolussi Caviglia, Osorio, Valenti

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Jankto; Torregrossa, Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: A. Ferrari, Gabbiadini

Statistiche Opta

Nelle ultime 10 sfide di Serie A Parma e Sampdoria non hanno mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila: tre vittorie gialloblù, tre pareggi e quattro successi blucerchiati, incluso quello nella gara più recente a luglio.

Dopo una serie di quattro successi interni consecutivi tra il 2010 e il 2014, con un solo gol subito, il Parma ha raccolto un solo punto nelle ultime tre gare casalinghe contro la Sampdoria in Serie A, subendo otto reti nel parziale.

Il Parma non vince da nove partite di campionato (4N, 5P): per i crociati il record negativo è di 10 gare senza successi in Serie A - striscia raggiunta tre volte, nel 2006, nel 2007 e nel 2015.

Il Parma ha ottenuto due successi finora nel girone di andata (7N, 9P): l’unica stagione in cui i crociati si sono fermati a due vittorie nella prima metà del campionato è stata la 2006/07 - in quell’anno, penultimi a metà torneo, furono portati alla salvezza da Claudio Ranieri.

La Sampdoria ha subito gol in tutte le ultime 14 partite di Serie A, record negativo per una singola squadra allenata da Claudio Ranieri nel massimo campionato italiano.

La Sampdoria subisce gol da 19 trasferte consecutive in Serie A, solo due volte i blucerchiati hanno fatto peggio in Serie A: nel 1949 e nel 1956 quando hanno raggiunto il proprio record negativo di 24 gare esterne senza clean sheet.

Parma (otto) e Sampdoria (sette) sono le due squadre che in questo campionato hanno subito più gol di testa - nella passata Serie A i gialloblù (14) furono secondi solo a SPAL e Brescia (15) per reti di testa concesse.

Gervinho ha realizzato due reti contro la Sampdoria in Serie A, incluso uno nella sfida più recente con la maglia del Parma a luglio - l’attaccante ivoriano ha realizzato proprio contro i blucerchiati la sua prima rete nel massimo campionato, nel settembre 2013 con la Roma.

Con la rete contro il Sassuolo nell’ultimo turno, Juraj Kucka ha segnato tre gol in questo campionato: per il centrocampista del Parma è già record personale in un girone di andata in Serie A.

Keita Baldé della Sampdoria ha segnato due gol contro il Parma, entrambi con la maglia della Lazio: ai crociati ha realizzato la sua prima rete in Serie A, nel novembre 2013.

Fantacalcio: i consigli per la 19a giornata di Serie A

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (19/01) IERI A 20:36