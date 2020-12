Parma-Torino, sfida valida per la quindicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Tardini di Parma domenica 3 gennaio con fischio d'inizio alle ore 15. I Ducali di Liverani si presentano a questa sfida occupando il sedicesimo posto della classifica dopo 14 giornate con 12 punti, mentre i granata di Giampaolo sono ultimi a quota 8 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Kucka; Cornelius. All. Liverani

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Grassi, Laurini, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Pezzella, Gervinho.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi; Belotti. All. Giampaolo

Squalificati:

Indisponibili: Millico, Ansaldi, Bonazzoli.

Statistiche Opta

Il Parma è imbattuto in Serie A contro il Torino dal suo ritorno nel massimo campionato nella stagione 2018/19: due successi e due pareggi nel parziale.

Il Torino ha vinto solo una delle ultime otto trasferte in casa del Parma in Serie A (1N, 6P): successo che risale a marzo 2015 per 2-0, con le reti di Maxi López e Migjen Basha.

Il Parma ha perso le ultime due partite di campionato e potrebbe registrare almeno tre sconfitte di fila in Serie A per la prima volta da luglio (quattro in quel caso).

Nelle ultime tre stagioni il Parma non ha mai vinto in Serie A contro un’avversaria che iniziava la giornata all’ultimo posto in classifica: due pareggi e due sconfitte nel parziale.

Nessuna squadra ha segnato meno reti (13) del Parma in questo campionato: l’ultima volta che i ducali avevano realizzato così pochi gol a questo punto della competizione risaliva al 2010/11.

Otto punti per il Torino nelle prime 14 gare di questo campionato: solo due delle precedenti 26 squadre con otto o meno punti a questo punto del torneo (nell’era dei tre punti a vittoria) hanno evitato la retrocessione, la Reggina nel 2002/03 e il Crotone nel 2016/17.

Il Torino ha perso 23 punti da situazione di vantaggio in stagione, più di ogni altra squadra dei top-5 campionati europei in corso: nel 2019/20, il Brescia ha stabilito il record di punti persi da vantaggio nell’era dei tre punti a vittoria (34) e dopo 14 gare ne aveva persi solamente nove.

Il Parma è l’unica squadra di questo campionato che non ha ancora subito reti nei primi 15 minuti di gioco; tuttavia i ducali hanno incassato ben otto gol nel quarto d’ora seguente, più di ogni altra formazione.

L’attaccante del Parma Gervinho ha realizzato quattro gol in questo campionato e potrebbe diventare il primo giocatore a segnare almeno cinque reti per tre stagioni di fila in Serie A con la maglia del Parma da Marco Di Vaio che ci riuscì tra il 1999/00 e il 2001/02.

Nelle tre partite giocate da titolare da Armando Izzo, in gol nell’ultima partita di Serie A contro il Napoli, il Torino ha incassato in media una rete contro le 2.6 delle altre 11 gare.

