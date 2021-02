Parma-Udinese, sfida valida per la ventitreesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Tardini di Parma domenica 21 febbraio con fischio d'inizio alle ore 12:30. La squadra di D’Aversa affronta quella di Gotti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Osorio, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Busi, Hernani, Nicolussi Caviglia, Pellé, Valenti

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Llorente, Okaka. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Forestieri, Jajalo, Pereyra, Prodl, Pussetto, Deulofeu

Statistiche Opta

Il Parma ha vinto quattro delle ultime sei gare di Serie A contro l’Udinese, perdendo tuttavia la più recente (1N) – i friulani non trovano il successo in entrambe le sfide stagionali contro i ducali nel massimo campionato dal 2005/06.

Il Parma ha vinto 15 partite casalinghe contro l’Udinese in Serie A (3N, 5P): quella bianconera è la squadra battuta più volte dai gialloblù in gare interne nella competizione.

L’Udinese ha vinto due delle ultime tre gare di Serie A disputate nell’anticipo domenicale delle 12.30 (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 13, in cui nella panchina bianconera si sono alternati cinque tecnici differenti.

Il Parma non segna da otto partite casalinghe consecutive in Serie A: dovesse mancare l’appuntamento con il gol eguaglierebbe la striscia record negativa nel torneo stabilita dalla Sampdoria nel 1972 (nove).

L’Udinese è andata a segno in Serie A con 249 marcatori differenti, provenienti da 34 nazioni.

Il Parma ha subito almeno due gol in 16 partite di questo campionato – è un record negativo per i ducali dopo 22 gare stagionali in Serie A.

L’Udinese è l’unica squadra a non aver subito gol su sviluppi di calcio d’angolo in questa Serie A – considerando i cinque maggiori campionati europei in corso, condivide questo primato con Bayer Leverkusen, Real Sociedad e Lione.

Tutti gli ultimi tre gol del Parma in campionato sono stati segnati da Juraj Kucka. Lo slovacco ha messo a segno due reti contro l’Udinese in Serie A, la più recente delle quali risale però a novembre 2014 (con il Genoa).

L’attaccante del Parma Gervinho ha realizzato tre reti e fornito due assist contro l’Udinese in Serie A: solamente contro l’Inter (cinque) ha segnato più gol nel massimo campionato.

Il centrocampista dell’Udinese Rodrigo de Paul è il giocatore che ha tentato più dribbling nella propria metà campo in questa Serie A (42).

