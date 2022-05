Paulo Dybala entra sempre di più nella storia della Juventus, anche se il suo prossimo futuro sarà lontano da Torino: è il n° 115 con la maglia bianconera da parte della Joya, il che lo porta al 9° posto dei bomber più prolifici della storia della Vecchia Signora, raggiungendo un mito del calibro di Roberto Baggio. Dopo aver raggiunto quota entra sempre di più nella storia della Juventus, anche se il suo prossimo futuro sarà lontano da Torino: il gol realizzato a Marassi contro il Genoa da parte della Joya, il che lo porta al 9° posto dei bomber più prolifici della storia della Vecchia Signora, raggiungendo un mito del calibro di Roberto Baggio. Dopo aver raggiunto quota 100 contro il Sassuolo nella scorsa stagione , ecco un altro piccolo grande traguardo per Dybala, che segna con il piede destro e coglie anche un palo firmando l'1-0 della Juve in quel di Genova.

Ad

La storia

Serie A CR7 senza freni: 100 gol anche con la Juventus 12/05/2021 A 19:37

La stagione più prolifica nella storia bianconera di Paulo Dybala è stata la 2017-2018 - 26 gol in 46 presenze e quello scudetto vinto in extremis contro il Napoli -, mentre il ricordo più dolce è legato al 2019-2020. 17 gol stagionali conditi dal nono scudetto consecutivo per la Vecchia Signora e il premio di MVP della Serie A. Ovviamente, nella lista vanno annoverate anche la stagione 2015-2016 con 23 gol e la 2016-2017 con 19 gol. Entrambe indimenticabili per il nativo di Laguna Larga.

Classifica: i centenari del gol in casa Juve

GIOCATORI GOL Alessandro Del Piero 290 gol Giampiero Boniperti 179 gol Roberto Bettega 178 gol David Trezeguet 171 gol Omar Sivori 167 gol Felice Borel 158 gol Pietro Anastasi 130 gol John Hansen 124 gol Roberto Baggio 115 gol Paulo Dybala 115 gol Federico Munerati 113 gol John Charles 105 gol Michel Platini 104 gol Guglielmo Gabetto 102 gol Cristiano Ronaldo 101 gol

Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Dybala

Calciomercato Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Dybala 04/05/2022 A 12:18