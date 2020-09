Calcio

Pirlo: "Dubbi? Non ne ho, ho solo tante certezze"

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, nella conferenza stampa di vigilia della sfida valida per la prima giornata di Serie A 2020-21 contro la Sampdoria spiega il suo calcio e cosa lo lascia tranquillo: "Sono alla Juve e alleno una squadra di campioni, questa è la certezza più grande. Sarri? Non sono qua per far vedere la diversità con chi mi ha preceduto".

