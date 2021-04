Calcio

Pirlo: "Tre positivi? Rispettiamo il protocollo. Noi in campo con il Napoli“

SERIE A - Le parole dell'allenatore bianconero alla vigilia del recupero contro il Napoli: "Noi rispettiamo il protocollo come sempre e siamo in sintonia con quello che dice l'ASL. Faremo come abbiamo sempre fatto e ci presenteremo giocando la partita".

00:01:05, an hour ago