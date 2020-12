Roma-Sassuolo, sfida valida per la decima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma domenica 6 dicembre con fischio d'inizio alle ore 15. I giallorossi di Fonseca si presentano a questa sfida occupando il sesto posto della classifica dopo nove giornate con 17 punti, mentre i neroverdi di Roberto De Zerbi sono terzi a quota 18 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Kumbulla, Juan Jesus; Karsdorp, Villar, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mancini, Pastore, Smalling, Veretout, Zaniolo, Santon

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, M. Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caputo, Chiriches, Defrel, Romagna

Il Sassuolo ha perso otto partite contro la Roma in Serie A: soltanto contro la Juventus ha registrato più sconfitte (10).

L’unico successo del Sassuolo contro la Roma in Serie A è arrivato nella gara di ritorno dello scorso campionato: completano il bilancio otto successi giallorossi e cinque pareggi.

In tutte le sette partite di Serie A tra Roma e Sassuolo in casa dei giallorossi, entrambe le squadre sono andate a segno (26 gol in totale, 3.7 a partita).

La Roma non perde da otto partite in casa di campionato (6V, 2N) e ha segnato almeno due reti in ognuna di queste: le uniche due volte in cui i giallorossi hanno realizzato più di un gol in almeno nove match interni di fila in Serie A sono state nel 1930 (11) e nel 1931 (12).

La Roma ha subito 15 gol in questo campionato; per i giallorossi è il peggior risultato dal 2012/13, quando ne incassarono 16 dopo nove gare stagionali.

18 punti in nove partite per il Sassuolo: nelle prime 10 gare, i neroverdi non hanno mai fatto meglio, avendo raggiunto i 18 punti soltanto nella stagione 2015/16, quella del proprio miglior piazzamento finale (sesto posto).

La Roma ha ottenuto appena due punti dei 17 guadagnati nel complesso in questa Serie A contro squadre nella metà alta della classifica (pareggio contro Milan e Juventus, sconfitta contro Napoli e Verona – quest’ultima a tavolino).

Solo il Milan (sette) ha segnato più gol su sviluppi di calcio piazzato rispetto a Roma e Sassuolo (sei entrambi) in questo campionato.

Edin Dzeko della Roma ha segnato cinque gol contro il Sassuolo in Serie A: contro nessuna squadra ha fatto meglio - due di questi sono arrivati nelle due sfide dello scorso campionato.

Con Francesco Caputo in campo il Sassuolo ha segnato 2 gol in media a match a partire dalla scorsa stagione in Serie A (82 reti in 42 partite), mentre senza l’attaccante classe ’87 la media gol dei neroverdi scende a 1.4 (7 in 5 gare).

