Sampdoria-Milan, sfida valida per la decima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova domenica 6 dicembre con fischio d'inizio alle ore 20.45. I blucerchiati di Ranieri si presentano a questa sfida occupando l'undicesimo posto della classifica dopo nove giornate con 11 punti, mentre i rossoneri di Pioli sono in vetta al campionato con i loro 23 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Keita Balde

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ibrahimovic, Kjaer, Leao

Statistiche Opta

La Sampdoria ha perso 64 sfide contro il Milan in Serie A (30V, 30N); solo contro l’Inter (69) i blucerchiati hanno registrato più sconfitte nel massimo campionato.

Dopo aver vinto tutte le tre partite di campionato nel mese di ottobre, la Sampdoria ha raccolto due punti in quattro match nel mese di novembre 2020.

La Sampdoria è andata in gol nelle ultime 12 partite casalinghe di Serie A: i blucerchiati non arrivano a 13 dal settembre 2010.

In caso di gol, il Milan stabilirà la propria striscia record di partite consecutive a segno nella sua storia in Serie A (30); i rossoneri, infatti, hanno eguagliato la precedente (29), che risale al periodo tra il 1972 e il 1973.

Il Milan ha vinto le ultime sei trasferte di campionato - soltanto due volte nella sua storia in Serie A ha ottenuto almeno sette successi fuori casa di fila: nel 1993 con Fabio Capello (nove) e nel 1964 con Nils Liedholm (sette).

Milan (+12 reti) e Sampdoria (+9) sono le due squadre con la differenza positiva maggiore di gol fatti rispetto allo scorso campionato dopo le prime nove gare.

Da una parte, il Milan è la squadra che ha realizzato più gol (sette) su calcio piazzato in questo campionato; dall’altra, nessuna ne ha subiti più della Sampdoria (sette, al pari dello Spezia) su calcio da fermo.

Dalla ripartenza dei maggiori campionati europei (scorso maggio), il Milan è una delle due squadre, insieme al Manchester City, con cinque giocatori che hanno segnato almeno cinque reti: Ibrahimovic (17), Kessié, Calhanoglu, Leão (tutti a quota 6) e Rebic (5).

Tra le squadre contro cui Fabio Quagliarella della Sampdoria non ha mai segnato in partite casalinghe, il Milan è quella affrontata più volte in Serie A (14 match interni e zero gol).

Il Milan non ha mai perso nelle 17 partite in cui Franck Kessié ha segnato in Serie A, vincendo ben 15 volte - sono 19 le reti complessive del centrocampista classe ’96 con i rossoneri in campionato.

