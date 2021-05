Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Adrien Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: Thorsby

Serie A De Zerbi dice addio al Sassuolo: "Toccato l'apice" 16/05/2021 A 19:50

Indisponibili: nessuno

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Dierckx, Valenti; Hernani, Brugman, Sohm; Brunetta, Pellè, Gervinho. All. D’Aversa

Squalificati: Kurtic

Indisponibili: Kucka, Conti, Grassi, Gagliolo, Mihaila, Pezzella, Karamoh, Osorio, Iacoponi, Man, Cyprien, Nicolussi Caviglia, Zirkzee, Inglese

Statistiche Opta

Dopo il 2-0 della gara d'andata, la Sampdoria potrebbe tenere la porta inviolata in due gare di fila contro il Parma in Serie A per la prima volta dal 2007 e in entrambe le sfide stagionali per la prima volta dal campionato 1990/91.

Il Parma ha vinto l'ultima trasferta di Serie A contro la Sampdoria e potrebbe registrare due successi esterni di fila contro i blucerchiati nella competizione per la seconda volta nel massimo torneo, dopo le sfide del 1998 e 2004.

La Sampdoria ha vinto (1-0) l'ultima partita di campionato contro l'Udinese; i liguri potrebbero tenere la porta inviolata per due gare consecutive di Serie A per la prima volta da novembre 2019.

Il Parma ha perso le ultime otto partite di campionato; nella storia della Serie A, solo quattro squadre non neopromosse hanno registrato una striscia più lunga di sconfitte in una singola stagione - Triestina nel 1947, Padova nel 1996, Palermo nel 2016 e Udinese nel 2018.

Il Parma ha perso soltanto una delle ultime otto partite alla 38ª giornata di un campionato di Serie A (1-2 v Roma nel 2019) - completano il parziale cinque successi e due pareggi.

Il Parma ha subito 19 gol di testa in questo campionato, eguagliando il record in Serie A da quando Opta raccoglie il dato (2004/05) - anche in quel caso, nel 2005/06, erano stati i ducali a incassare 19 reti con questo fondamentale.

Keita Baldé ha segnato tre reti in sei sfide contro il Parma in Serie A, inclusa la sua prima marcatura nel torneo, datata novembre 2013 con la maglia della Lazio.

Il difensore della Sampdoria Maya Yoshida (199) può diventare il sesto giocatore giapponese a raggiungere il traguardo delle 200 presenze nei cinque maggiori campionati europei negli anni 2000, dopo Makoto Hasebe, Shinji Okazaki, Takashi Inui, Hiroki Sakai e Yuto Nagatomo.

La prossima sarà la 500ª presenza in Serie A per il capitano della Sampdoria Fabio Quagliarella (con un bilancio di 199V, 137N, 163P) che potrebbe diventare il quinto attaccante a raggiungere questo traguardo nella storia della competizione, dopo Francesco Totti (619), Roberto Mancini (541), Silvio Piola (537) e Alberto Gilardino (514).

Andreas Cornelius ha segnato solo un gol in questo campionato: è la sua peggior stagione a livello realizzativo in Serie A; l'attaccante del Parma ha tuttavia servito quattro assist: tanti quanti quelli forniti in totale nelle precedenti due stagioni disputate nella competizione.

Fantacalcio: i consigli per la 38a giornata di Serie A

Serie A Parma-Sassuolo, pagelle: Boga e Berardi top class 16/05/2021 A 19:14