Sampdoria-Sassuolo, sfida valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova mercoledí 23 dicembre con fischio d'inizio alle ore 20.45. I blucerchiati di Ranieri si presentano a questa sfida occupando il decimo posto della classifica dopo 13 giornate con 17 punti, mentre i neroverdi di De Zerbi sono sesti a quota 23 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Thorsby, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Ekdal, Adrien Silva, Damsgaard; Verre; Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bereszynski, A. Ferrari, Gabbiadini

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: F. Ricci, Romagna, Schiappacasse

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha perso solamente tre delle 14 sfide di Serie A contro la Sampdoria, ottenendo il doppio dei successi (sei) - cinque pareggi completano il quadro.

La Sampdoria non segna da tre partite interne di Serie A contro il Sassuolo: solo tre volte i blucerchiati sono rimasti a secco per più gare di fila in casa contro una singola avversaria, la più recente contro l'Inter negli anni '80.

La Sampdoria ha subito gol in tutte le ultime nove gare di campionato e non registra una serie più lunga nella competizione da settembre 2017 (13 in quel caso).

Dopo il 3-1 sul Crotone nell’ultimo turno di campionato, la Sampdoria potrebbe vincere due partite interne di fila in Serie A solamente per la seconda volta nel 2020 (con SPAL e Cagliari a luglio).

Dopo la sconfitta per 1-2 contro il Milan nell'ultimo turno, il Sassuolo potrebbe perdere due gare di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso luglio.

Il Sassuolo è la squadra che in percentuale ha subito più gol nel primo quarto d’ora di gioco in questo campionato: il 27%, quattro su 15 totali incassati. La Sampdoria nei primi 15 minuti ne ha subito solo uno (soltanto il Parma, 0, ha fatto meglio finora).

Claudio Ranieri vanta due soli precedenti contro il Sassuolo in Serie A, alla guida di Roma e Sampdoria: entrambi sono terminati 0-0.

L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha messo lo zampino in sei gol in 12 sfide contro il Sassuolo in Serie A (quattro reti e due assist) - tre di queste partecipazioni sono arrivate nelle ultime tre gare contro i neroverdi.

Mikkel Damsgaard (luglio 2000) è il quinto più giovane dei Top-5 campionati con almeno due reti e due assist nella stagione in corso.

Domenico Berardi ha realizzato sei gol contro la Sampdporia in Serie A, frutto di due triplette - tra i giocatori attualmente in attività è quello che ne conta di più contro i blucerchiati nella competizione.

