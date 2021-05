Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Adrien Silva

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Bastoni; Maggiore, Estevez, Pobega; Verde, Piccoli, Farias. All. Italiano

Squalificati: Ricci

Indisponibili: Chabot, Krapikas, Mattiello, Sena

Statistiche Opta

La gara d’andata, vinta 2-1 dai bianconeri, è stata l’unica sfida tra Sampdoria e Spezia considerando Serie A, Serie B e Coppa Italia.

La Sampdoria non ha vinto nessuna delle ultime quattro sfide di Serie A contro squadre liguri (2N, 2P), dopo aver ottenuto cinque successi nelle precedenti sette (2N).

Negli ultimi 12 Derby liguri disputati in Serie A, solo tre volte la squadra di casa ha ottenuto la vittoria, mentre in cinque occasioni hanno vinto gli ospiti (4N).

La Sampdoria ha vinto le ultime due gare casalinghe in campionato e non fa meglio da gennaio 2019 (quattro con Marco Giampaolo in panchina).

Claudio Ranieri ha raccolto appena due punti (due pareggi) nelle ultime quattro sfide di Serie A contro squadre liguri: all’andata la sua Sampdoria ha perso 2-1 con lo Spezia.

Lo Spezia ha subito almeno un gol in tutte le ultime 13 giornate di campionato: solo il Crotone (22) ha una striscia aperta piú lunga di partite senza clean sheets nella Serie A in corso.

Solo il Crotone (49) ha subito più gol dello Spezia nei secondi tempi di questo campionato: 45 (al pari del Parma), tra cui almeno uno in otto delle ultime nove partite di Serie A disputate.

Lo Spezia ha collezionato tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque giornate di campionato: la squadra ligure non arriva a sei gare di fila senza vittoria dallo scorso gennaio (otto in quel caso).

Tra chi ha segnato almeno sei gol in questo campionato, soltanto Osimhen (21) e Ibrahimovic (18) hanno giocato meno partite di Keita Balde (23 presenze).

Roberto Piccoli è uno dei soli sei giocatori nati dopo il 2001 con almeno cinque gol segnati nei top-5 campionati europei 2020/21.

