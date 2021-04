Sassuolo-Fiorentina, sfida valida per la trentunesima giornata della Serie A 2020/21 , si giocherà allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia sabato 17 aprile con fischio d'inizio alle ore 18. La squadra di De Zerbi affronta quella di Iachini. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Berardi, Defrel, Caputo, Romagna, Ayhan

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kokorin, Igor

Il Sassuolo ha vinto quattro dei 15 precedenti in Serie A contro la Fiorentina (5N, 6P), tutti nel girone di ritorno.

Tre delle ultime cinque gare interne del Sassuolo contro la Fiorentina in Serie A sono terminate in parità (completa un successo a testa nel parziale).

Il Sassuolo ha vinto l’ultimo match di campionato contro il Benevento: è da ottobre 2020 che i neroverdi non infilano due successi consecutivi in Serie A (tre in quel caso).

Il Sassuolo ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime otto gare interne di campionato, parziale in cui ha raccolto ben quattro pareggi (2V, 2P).

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime otto gare di Serie A sotto la gestione di Giuseppe Iachini (3N, 4P): 3-2 contro l’Udinese lo scorso ottobre.

Sono cinque i punti ottenuti dalla Fiorentina in cinque trasferte di Serie A nel girone di ritorno, tanti quanti in tutto il girone d’andata (nove gare).

30 punti per la Fiorentina in questo campionato: non ne otteneva così pochi dopo 30 gare giocate in una stagione di Serie A dal 2001/02, quando furono 22 e terminò il torneo con la retrocessione.

Gian Marco Ferrari (19) e Georgios Kyriakopoulos (18) del Sassuolo sono i due difensori ad aver effettuato più tiri in questo campionato senza trovare la via del gol.

Giacomo Raspadori (nove) del Sassuolo e Dusan Vlahovic (26) della Fiorentina sono due dei tre attaccanti nati dopo il 2000 con almeno cinque presenze da titolare in questa Serie A – assieme a Piccoli (sei) dello Spezia.

Dusan Vlahovic della Fiorentina vanta 15 gol in questo campionato; nella storia della Serie A a girone unico, solo tre giocatori stranieri (esclusi i calciatori naturalizzati) hanno segnato più reti in una singola stagione nella competizione prima di compiere i 22 anni: Harald Nielsen nel 1962/63 (19), Ronaldo nel 1997/98 (25) e Mirko Vucinic nel 2004/05 (19).

