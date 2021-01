Sassuolo-Genoa, sfida valida per la sedicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia mercoledì 6 gennaio con fischio d'inizio alle ore 15. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: F. Ricci, Romagna

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Shomurodov, Destro. All. Ballardini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Biraschi, Cassata, Pandev, Parigini, Lu. Pellegrini, Sturaro, C. Zapata

Statistiche Opta

Dopo il 5-0 dello scorso luglio, il Sassuolo potrebbe ottenere due vittorie di fila contro il Genoa per la seconda volta in Serie A, dopo i due successi tra il 2016 e il 2017.

L'unica sconfitta del Sassuolo in sette gare di Serie A al Mapei Stadium contro il Genoa è arrivata nell'aprile 2016 (1-0 con gol di Blerim Dzemaili); completano il quadro cinque successi neroverdi e un pareggio.

Il Sassuolo ha perso (1-2) l'ultima gara casalinga di Serie A, contro il Milan: è dall'ottobre 2019 che i neroverdi non subiscono almeno due KO interni consecutivi nel massimo campionato (tre in quel caso).

Il Genoa potrebbe restare imbattuto per tre gare di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2020 (una serie di quattro - 2V, 2N).

Il Genoa ha subito gol in tutte le ultime 12 gare in Serie A e non fa peggio da dicembre 2018 (13).

Da una parte solo il Cagliari (275) ha subito più tiri del Sassuolo (242) in questa Serie A, dall'altra il Genoa è la formazione che ha tentato meno conclusioni finora (129).

Con Ballardini in panchina, il Genoa ha ottenuto il successo nelle ultime due trasferte di Serie A (2-1 v Frosinone nel settembre 2018 e 2-1 v Spezia lo scorso dicembre): questo tecnico non ha mai vinto tre gare esterne di fila nella competizione.

Domenico Berardi ha preso parte a 10 gol (quattro reti e sei assist in 13 precedenti) in Serie A contro il Genoa: solo contro il Milan ha fatto meglio (12); nella sfida più recente contro la squadra ligure (5-0 lo scorso luglio) è diventato il primo giocatore nella storia del Sassuolo a confezionare tre assist in una singola gara di Serie A.

Francesco Caputo ha segnato una doppietta nell'ultima sfida contro il Genoa in Serie A, al Mapei stadium lo scorso luglio - l'attaccante del Sassuolo ha esordito nel massimo campionato proprio contro i rossoblu, nell'ottobre 2010 con la maglia del Bari.

Sono cinque i centri in questa Serie A per Mattia Destro, che non fa meglio in una singola stagione nella competizione dal 2017/18 (sei) – l’attaccante classe ‘91 ha realizzato quattro delle ultime cinque reti del Genoa nella competizione.

