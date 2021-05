Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Raspadori. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Boga, Magnanelli, Romagna

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Statistiche Opta

La Juventus ha perso solo uno dei 15 precedenti di Serie A contro il Sassuolo (11V, 3N), nell'unica di queste partite in cui i bianconeri non hanno trovato la rete (1-0 neroverde nell'ottobre 2015).

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in due delle ultime tre gare di Serie A contro la Juventus (2N), tante volte quante in tutte le precedenti 12 sfide nella competizione contro i bianconeri (1V, 1N).

La Juventus ha segnato almeno due reti in tutte le ultime nove sfide di campionato contro il Sassuolo: 28 reti dei bianconeri nel parziale, una media di 3.1 a incontro.

Il Sassuolo è imbattuto da sette gare di fila in casa in Serie A (3V, 4N) - nella sua storia nel massimo campionato ha fatto meglio solo una volta nel corso di una singola stagione, nel gennaio 2016, in cui arrivò a nove (serie in cui è inclusa anche l’unica vittoria nella competizione contro la Juventus).

Il Sassuolo è la squadra che ha guadagnato più punti nelle ultime sei partite di campionato: 16 (5V, 1N).

La Juventus ha raccolto 69 punti in questo campionato. Da quanto la Serie A è tornata a 20 squadre nel 2004/05, solo tre volte i bianconeri ne avevano guadagnati meno dopo 35 gare stagionali: nel 2008/09 (terminando al 2° posto), nel 2009/10 e nel 2010/11 (7ª a fine campionato in entrambe le occasioni).

Sassuolo e Juventus, oltre ad essere le due squadre con il possesso palla più alto in questo campionato (neroverdi 60.8% e bianconeri 58.2%), sono anche le formazioni che vantano la percentuale più alta di passaggi riusciti nella metà campo avversaria (84% quella allenata da Pirlo e 83% quella di De Zerbi).

L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi può andare a segno in quattro gare di fila al MAPEI Stadium per la prima volta in Serie A. In generale, da marzo in avanti ha realizzato cinque gol in cinque partite in questo stadio (quattro di questi su calcio di rigore).

Domenico Berardi ha segnato 16 gol in questo campionato, eguagliando la sua migliore stagione realizzativa in Serie A: 16 anche nel 2013/14.

Il primo gol di Cristiano Ronaldo in Serie A è arrivato in Juventus-Sassuolo 2-1 del settembre 2018, dove il portoghese realizzò una doppietta; sono cinque le sue reti totali contro i neroverdi in cinque sfide di campionato.

