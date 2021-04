Sassuolo-Roma, sfida valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2020/21 , si giocherà allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia sabato 3 aprile con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di De Zerbi affronta quella di Fonseca. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traorè, Maxime Lopez, Djuricic; Defrel. All. De Zerbi

Calciomercato 2020-2021 Milan-Donnarumma, adesso si rischia lo scontro 4 ORE FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Berardi, Bourabia, Caputo, Romagna

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: Ibanez, Villar

Indisponibili: Cristante, Kumbulla, Mkhitaryan, Smalling, Veretout, Zaniolo, Juan Jesus

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha vinto soltanto una delle 15 sfide di Serie A contro la Roma (6N, 8P), successo per 4-2 arrivato proprio nel girone di ritorno dello scorso campionato.

Roma e Sassuolo hanno pareggiato la gara d'andata 0-0: mai queste due squadre hanno registrato due pareggi consecutivi tra loro nel massimo campionato.

Dopo aver perso tutte le prime cinque partite casalinghe di Serie A contro la Roma, il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle ultime due (1V, 1N).

Il Sassuolo ha subito gol in tutte le ultime 16 partite di campionato e potrebbe stabilire il proprio record negativo di partite consecutive in Serie A con reti al passivo.

La Roma non ha trovato il gol nelle ultime due partite di campionato: i giallorossi non restano a secco di reti per tre incontri di fila in Serie A dal marzo 1994 - inoltre non perdono tre gare di fila senza gol all'attivo dal marzo 1985.

Dall'inizio del 2021 nessuna squadra ha segnato meno reti in trasferta in Serie A della Roma (cinque in sei gare, come il Cagliari) - i giallorossi hanno mancato l'appuntamento con il gol quattro volte nel parziale.

La Roma è la squadra che trova prima mediamente il primo gol della partita, al 26º minuto: quella giallorossa è infatti la formazione che conta più reti nella prima mezzora di gioco in questo campionato (19, al pari del Milan).

Domenico Berardi ha realizzato tre gol contro la Roma in Serie A, tutti però arrivati all'Olimpico - l'attaccante classe '94 è a una sola lunghezza dal raggiungere le 100 reti con la maglia del Sassuolo in tutte le competizioni.

Gregoire Defrel potrebbe giocare la sua 100ª partita di Serie A con la maglia del Sassuolo: l'attaccante francese non segna da 10 presenze di campionato, con la sua ultima rete arrivata a gennaio contro la Juventus.

La prossima sarà la 250ª presenza in tutte le competizioni con la maglia della Roma per Edin Dzeko - il bosniaco non segna da otto partite di Serie A e potrebbe eguagliare il suo record negativo nel torneo (nove tra ottobre 2018 e gennaio 2019).

Fantacalcio: i consigli per la 29a giornata di Serie A

Calciomercato 2020-2021 Maggiore, il jolly di Spezia e Italia U21 che piace alla Roma UN GIORNO FA