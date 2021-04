Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

Squalificati: Djuricic

Indisponibili: Caputo, Romagna

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Torregrossa

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha perso solo tre delle 15 gare di Serie A disputate contro la Sampdoria, la più recente nel marzo 2019 - completano sette successi neroverdi e cinque pareggi.

Dopo aver raccolto solo due punti nelle prime tre sfide interne contro la Sampdoria in Serie A, il Sassuolo ha ottenuto tre successi nelle ultime quattro (1P).

Il Sassuolo ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime nove gare interne di Serie A; non ha mai registrato una serie più lunga di questo tipo nella competizione.

Il Sassuolo viene da tre successi consecutivi in campionato; non arriva a quattro vittorie di fila in Serie A dallo scorso luglio.

La Sampdoria ha vinto tre delle ultime cinque gare di Serie A (1N, 1P), tanti successi quanti nelle 11 precedenti.

Escludendo le sfide contro formazioni nelle ultime due posizioni in classifica a inizio giornata, la Sampdoria ha vinto solo una delle ultime 11 trasferte di Serie A (4N, 6P), 2-1 contro il Verona lo scorso dicembre.

Nessuna squadra ha segnato meno gol da cross in questo campionato del Sassuolo (cinque). La Sampdoria ne ha realizzati 12 da questa situazione di gioco, meno solo dell’Inter (14).

L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha messo a segno la sua prima marcatura multipla in Serie A contro la Sampdoria, una tripletta nel novembre 2013. Anche la sua ultima tripletta nella competizione è arrivata contro i blucerchiati, nel settembre 2019.

La Sampdoria è la squadra contro cui Hamed Traore ha preso parte a più gol in Serie A (quattro: due reti e due assist). Il centrocampista del Sassuolo inoltre è andato a segno in tre delle ultime sei presenze nella competizione.

L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha preso parte a quattro gol nelle sue ultime quattro sfide di Serie A contro il Sassuolo (tre reti, un assist).

