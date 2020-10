Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, M. Lopez, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Romagna, Toljan, Rogerio

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Lukic, Rincon, Linetty; Verdi; Bonazzoli, Belotti. All. Giampaolo

Squalificati: V. Milinkovic-Savic

Indisponibili: Baselli, Izzo, Zaza, Millico

Statistiche Opta

Il Torino ha ottenuto il doppio dei successi rispetto al Sassuolo nei 14 precedenti tra le due squadre in Serie A (sei vittorie per i piemontesi) - tuttavia i granata sono usciti sconfitti nella sfida più recente (2-1 a gennaio).

Il 71% delle sfide di Serie A tra Sassuolo e Torino al Mapei Stadium sono terminate in parità (5/7) - contro nessun’altra squadra il Sassuolo ha registrato più segni X in casa (come contro il Cagliari).

Il Sassuolo sta vivendo la sua miglior partenza in Serie A con 10 punti in quattro giornate: dalla stagione 2016/17, tutte le otto squadre in doppia cifra di punti a questo punto del campionato si sono piazzate nelle prime cinque posizioni a fine stagione.

Il Sassuolo ha segnato quattro reti in tutte le ultime tre gare di Serie A - solo tre squadre hanno segnato più di tre gol per più incontri di fila nella competizione: l'Inter nel 1930, il Torino nel 1947 e la Juventus nel 1950.

Il Torino non registrava zero punti nelle prime tre partite stagionali di Serie A dal 2002/03 (anno della retrocessione) e non incassava otto reti dal 1940/41 (record negativo per i granata a questo punto del campionato).

Con 13 gol all’attivo dopo quattro partite, il Sassuolo ha eguagliato la miglior partenza a livello realizzativo per una squadra emiliana nella storia della Serie A (13 anche per il Bologna nel 1930/31).

In questa sfida si affrontano la squadra che ha guadagnato più punti da situazioni di svantaggio (Sassuolo, quattro) e quella che ne ha persi di più una volta sopra nel punteggio (Torino, sei) in questa Serie A.

Da una parte il Sassuolo è la squadra che effettua in media più tiri a partita (20.5) nei maggiori cinque campionati europei (seguita da Lione, Liverpool e Bayern Monaco), dall'altra solo lo Spezia ne tenta meno del Torino (8.7) in questa Serie A.

Con quattro gol e due assist, l'attaccante del Sassuolo Francesco Caputo è il giocatore che ha preso parte a più reti nel campionato in corso (sei, al pari di Alejandro Gómez).

L'attaccante del Torino Andrea Belotti ha segnato quattro gol nelle sue prime tre gare stagionali per la seconda volta in Serie A, dopo il 2016/17 - il Sassuolo è la sua vittima preferita nel massimo campionato: otto reti in 11 sfide contro i neroverdi nella competizione.

