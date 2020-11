Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Traoré, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Serie A La classifica marcatori della Serie A: Ibra in testa UN GIORNO FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Romagna, Haraslin, Ricci, Chiriches, Djuricic

UDINESE (4-3-3): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Becão, Samir; De Paul, Arslan, Pereyra; Pussetto, Okaka, Deulofeu. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jajalo, Mandragora, Walace

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha raccolto solo due punti nelle ultime quattro sfide contro l’Udinese in Serie A, dopo che aveva vinto tre delle quattro precedenti contro i friulani (1P).

L’Udinese è reduce da tre clean sheet consecutivi in casa del Sassuolo in Serie A; solo in una occasione nella propria storia nel massimo campionato la squadra friulana ha mantenuto la porta inviolata in quattro trasferte consecutive contro lo stesso avversario (4 - vs Piacenza dal 1993 al 1998).

Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in Serie A, l’Udinese è quella contro cui il Sassuolo ha segnato di meno (10 gol in 14 match).

Solo uno dei quattro successi del Sassuolo contro l’Udinese in Serie A è arrivato al Mapei Stadium, nel settembre 2016, grazie al gol di Defrel (1-0) – completano tre pareggi e tre vittorie dei friulani in Emilia.

Per la prima volta in Serie A il Sassuolo ha guadagnato 14 punti nelle prime sei gare stagionali; nell’era dei tre punti a vittoria, solo una squadra emiliana ha fatto meglio dopo le prime sette partite stagionali nel massimo campionato: il Parma di Nevio Scala, 16 nel 1994/95, arrivando poi terzo alla fine del torneo.

Il Sassuolo ha segnato 18 reti in questo campionato; nelle precedenti 17 stagioni di Serie A, soltanto il Napoli, nel 2017/18, ha realizzato più gol (22) dopo le prime sei gare di campionato.

L’Udinese ha perso cinque delle sei partite di questo campionato (1V); solo nel 1961/62 i friulani hanno registrato sei sconfitte nelle prime sette gare stagionali di Serie A.

Nelle due occasioni in cui il Sassuolo ha iniziato un turno di campionato da secondo in classifica in Serie A non ha mai vinto: sconfitta 1-2 contro la Juventus nel settembre 2018 e pareggio 3-3 lo scorso 23 ottobre contro il Torino.

Francesco Caputo potrebbe andare a segno in cinque match di fila per la prima volta in carriera in Serie A – nessun giocatore del Sassuolo ha mai raggiunto questo traguardo nel massimo campionato.

Stefano Okaka dell’Udinese ha segnato in entrambe le ultime due sfide contro il Sassuolo in campionato; nel complesso il classe ’89 ha realizzato tre gol contro i neroverdi in Serie A, contro nessun’altra squadra ha fatto meglio.

Fantacalcio: i consigli per la 7a giornata di Serie A