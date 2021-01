Calcio

Serie A 2020-21, la Flop 11 del girone d'andata: Dybala, Vidal, Kolarov e Callejon che delusioni!

SERIE A - Giro di boa per la Serie A 2020-21 ed è tempo di bilanci: ecco l'undici con i giocatori che hanno deluso maggiormente le attese in queste prime 19 giornate di campionato: non mancano i pezzi grossi anche di big come Inter e Juventus. Siete d'accordo con le nostre scelte?

00:02:35, 219 Visualizzazioni, un' ora fa