Calcio

Serie A: Roma al lavoro sotto gli occhi di Mourinho, c'è anche Zaniolo

SERIE A - Continua la preparazione della nuova Roma di Mourinho in vista della prossima stagione. Tra i giocatori giallorossi, si allena in gruppo anche Nicolò Zaniolo, pronto a tornare in campo con l'inizio della nuova stagione.

00:01:03, 30 minuti fa