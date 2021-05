Calcio

Serie A 2020-21. Donnarumma, Hakimi, Ronaldo, Lukaku: la Top 11 del campionato

CALCIO - In porta il numero 99 del Milan, la difesa è tutta nerazzurra tra Inter e Atalanta, in mezzo al campo comandano Kessié e Barella, davanti spazio all'estro e all'imprevedibilità con Insigne e Muriel, per i gol chiedere a Ronaldo e Lukaku. Questa la nostra TOP 11 del campionato di Serie A 2020/21.

00:03:38, 40 minuti fa