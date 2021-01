Il Genoa di Ballardini (8 punti in 5 partite) ferma la macchina da gol Atalanta imponendo lo 0-0 al "Gewiss Stadium". Rossoblù addirittura più pericolosi della Dea nel primo tempo, con un insidiosissimo Shomurodov. Poi, nella ripresa, padroni di casa all'assalto (dispordinato) della porta di Perin. Il risultato, però, resta lo stesso del fischio d'inizio. La band di Gasperini si porta a quota 32 e fallisce l'aggancio in zona Champions, ma mercoledì potrà rifarsi nel recupero della 10a giornata in trasferta contro l'Udinese. Genoa, che annovera un buon esordio di Strootman, a quota 15.