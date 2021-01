Il Genoa di Ballardini (8 punti in 5 partite) ferma la macchina da gol Atalanta imponendo lo 0-0 al "Gewiss Stadium" nella gara valevole per la 18a giornata di Serie A. Rossoblù addirittura più pericolosi della Dea nel primo tempo, con un insidiosissimo Shomurodov. Poi, nella ripresa, padroni di casa all'assalto (disordinato) della porta di Perin. Il risultato, però, resta lo stesso del fischio d'inizio.. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

Rafael TOLOI 6: bene in marcatura, non disdegna le comparsate offensive.

Andrea MASIELLO 6: tra gli ex più rappresentativi in campo, disputa una prova difeniva attena e molto generosa in marcatura. A fine primo tempo subisce un colpo al ginocchio chhe in parte lo condiziona a inizio ripresa.